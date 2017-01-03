Штормове попередження оголосили в більшості областей України

Зокрема, 4 січня вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської та високогiр’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця.

Водночас, 6-7 січня, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря, очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26° морозу), вдень до 11-17° морозу, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень до 7-13° морозу, в Криму та Приазов’ї до 0-6° морозу.

При цьому, у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов’ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

Вже 8-9 січня в Україні опади і явища на півдні та сході послабшають і припиняться, в цілому в країні утримається холодна погода.