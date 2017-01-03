Штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометеоцентре.
В частности, 4 января днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности; ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны гололедица.
В то же время, 6-7 января, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем до 11-17° мороза, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.
При этом, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.
Уже 8-9 января в Украине осадки и явления на юге и востоке ослабеют и прекратятся, в целом в стране сохранится холодная погода.