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Шторм "Аврора" вбив чотирьох осіб в Польщі. Частина північної Європи залишились без електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Шторм "Аврора", що обрушився на частину північної Європи в четвер, забрав життя чотирьох людей в Польщі. Було завдано значної шкоди Німеччині, Франції, Нідерландам та іншим країнам. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Шторм "Аврора" вбив чотирьох осіб в Польщі. Частина північної Європи залишились без електроенергії

Деталі

За даними державної пожежної служби, в четвер у Польщі чотири людини загинули і шість отримали поранення через сильний вітер, що викликав руйнування на півдні країни.

За словами пожежників, до 12:30 за Гринвічем їх викликали 3 200 разів.

Всі чотири смертельні випадки в Польщі зафікували в регіоні Нижня Сілезія.

Одна людина загинула, коли фургон був знесло з дороги, а будівельник загинув при обваленні стіни будинку.

У місті Вроцлав на легкову машину впало дерево: "У цьому інциденті загинули двоє людей", - повідомив польському інформаційному агентству PAP представник пожежної служби Кароль Кежковські.

Державна метеорологічна служба оголосила про сильні вітри в усіх регіонах Польщі, окрім двох.

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Національна метеорологічна служба Франції в четвер повідомила про штормове попередження на північному сході. В нормандському місті Фекамп швидкість вітру досягла 175 км/год.

За даними французької національної метеорологічної служби Meteo France, пориви вітру зі швидкістю 153 кілометри на годину були зафіксовані на вершині Ейфелевої вежі в Парижі.

Оператор енергосистем Enedis заявив, що направила близько 3 тисяч технічних фахівців для відновлення електропостачання 250 тисяч домівок, що залишились без електрики в четвер після того, як дерева повалили лінії електропередач.

Перший в цьому році сильний осінній шторм обрушився на більшу частину Німеччини, викликавши руйнування в декількох регіонах, а також вивів з ладу залізничну мережу країни.

Залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) в четвер оголосив про припинення руху всіх поїздів далекого прямування в найбільш густонаселеному штаті Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії. Шторм "серйозно обмежив" рух поїздів в Німеччині, повідомив національний залізничний оператор в Twitter.

Також було зупинено залізничний рух в федеральних землях Тюрінгія, Саксонія і Саксонія-Ангальт в центральній і східній Німеччині.

В східній землі Саксонія-Ангальт чоловік був серйозно поранений, коли дерево розчавило його машину. 59-річний чоловік був госпіталізований після того, як співробітники служби екстреної допомоги звільнили його з автомобіля.

Тварин з двох берлінських зоопарків помістили в закриті вольєри, а зоопарки закрили на день в якості запобіжного заходу.

У Нідерландах пориви вітру зірвали черепицю з дахів і вирвали дерева з корінням в житловому районі на південному заході міста Барендрехт, в результаті чого, за повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждали як мінімум чотири людини.

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Судноплавні служби також випустили попередження про нагони хвиль в Північному морі, а також на річках Везер і Ельба в другій половині дня і ввечері, додавши, що аналогічні умови можуть спостерігатися і в п'ятницю.

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