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Шторм "Аврора" убил четырех человек в Польше. Часть северной Европы остались без электроэнергии

Киев • УНН

 • 25517 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Шторм "Аврора", что обрушился на часть северной Европы в четверг унес жизни четырех человек в Польше. Был нанесен значительный ущерб Германии, Франции, Нидерландам и другим странам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Шторм "Аврора" убил четырех человек в Польше. Часть северной Европы остались без электроэнергии

Детали

По данным государственной пожарной службы, в четверг в Польше четыре человека погибли и шесть получили ранения из-за сильного ветра, вызвавшего разрушения на юге страны.

По словам пожарных, к 12:30 по Гринвичу их вызвали 3 200 раз.

Все четыре смертельных случая в Польше зафикувалы в регионе Нижняя Силезия.

Один человек погиб, когда фургон снесло с дороги, а строитель погиб при обрушении стены дома.

В городе Вроцлав на легковую машину упало дерево: "В этом инциденте погибли два человека", - сообщил польскому информационному агентству PAP представитель пожарной службы Кароль Кежковски.

Государственная метеорологическая служба объявила о сильных ветре во всех регионах Польши, кроме двух.

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Национальная метеорологическая служба Франции в четверг сообщила о штормовом предупреждении на северо-востоке. В нормандском городе Фекамп скорость ветра достигла 175 км/ч.

По данным французской национальной метеорологической службы Meteo France, порывы ветра со скоростью 153 километра в час были зафиксированы на вершине Эйфелевой башни в Париже.

Оператор энергосистем Enedis заявил, что направил около 3 тысяч технических специалистов для восстановления электроснабжения 250 тысяч домов, которые остались без электричества в четверг после того, как деревья повалили линии электропередач.

Первый в этом году сильный осенний шторм обрушился на большую часть Германии, вызвав разрушения в нескольких регионах, а также вывел из строя железнодорожную сеть страны.

Железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) в четверг объявил о прекращении движения всех поездов дальнего следования в самом густонаселенном штате Германии, Северном Рейне-Вестфалии. Шторм "серьезно ограничил" движение поездов в Германии, сообщил национальный железнодорожный оператор в Twitter.

Также было остановлено железнодорожное движение в федеральных землях Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт в центральной и восточной Германии.

В восточной земли Саксония-Анхальт человек был серьезно ранен, когда дерево раздавило его машину. 59-летний мужчина был госпитализирован после того, как сотрудники службы экстренной помощи освободили его из автомобиля.

Животных из двух берлинских зоопарков поместили в закрытые вольеры, а зоопарки закрыли на день в качестве меры пресечения.

В Нидерландах порывы ветра сорвали черепицу с крыш и вырвали деревья с корнями в жилом районе на юго-западе города Барендрехт, в результате чего, по сообщениям местных СМИ, пострадали как минимум четыре человека.

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Судоходные службы также выпустили предупреждение о нагонах волн в Северном море, а также на реках Везер и Эльба во второй половине дня и вечером, добавив, что аналогичные условия могут наблюдаться и в пятницу.

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