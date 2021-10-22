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В Польше из-за непогоды погиб гражданин Украины

Киев • УНН

 • 28789 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В польской Нижней Силезии погибло четыре человека из-за непогоды. Среди погибших 43-летний гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP3.

В Польше из-за непогоды погиб гражданин Украины

Детали

Отмечается, что украинец погиб в Свидницком уезде, когда грузовик из-за непогоды перевернулась и упала в канаву. Водитель, которым и был гражданин Украины погиб на месте.

Кроме того, в Сехнице сильный ветер повредил строительные леса. Упала стена недостроенного дома. На месте скончался 55-летний мужчина.

В свою очередь, во Вроцлаве дерево упало на машину. Погибли два человека.

Дополнение

В пресс-службе Главного управления пожарной службы провинции сообщили, что в результате ураганов в регионе пострадали семь человек. В основном это дорожно-транспортные происшествия — падение веток на автомобиле или наезд на дерево, упало.

Напомним

1 октября на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла ужасная авария, в результате которой погиб 23-летний украинец.

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