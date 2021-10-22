В Польше из-за непогоды погиб гражданин Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В польской Нижней Силезии погибло четыре человека из-за непогоды. Среди погибших 43-летний гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP3.
Детали
Отмечается, что украинец погиб в Свидницком уезде, когда грузовик из-за непогоды перевернулась и упала в канаву. Водитель, которым и был гражданин Украины погиб на месте.
Кроме того, в Сехнице сильный ветер повредил строительные леса. Упала стена недостроенного дома. На месте скончался 55-летний мужчина.
В свою очередь, во Вроцлаве дерево упало на машину. Погибли два человека.
Дополнение
В пресс-службе Главного управления пожарной службы провинции сообщили, что в результате ураганов в регионе пострадали семь человек. В основном это дорожно-транспортные происшествия — падение веток на автомобиле или наезд на дерево, упало.
Напомним
1 октября на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла ужасная авария, в результате которой погиб 23-летний украинец.