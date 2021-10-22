У Польщі через негоду загинув громадянин України

Деталі

Зазначається, що українець загинув у Свидницькому повіті, коли вантажівка через негоду перекинулася і впала в канаву. Водій, яким і був громадянин України, загинув на місці.

Окрім того, в Сехніце сильний вітер пошкодив будівельні ліси. Впала стіна недобудованого будинку. На місці помер 55-річний чоловік.

Своєю чергою, у Вроцлаві дерево впало на машину. Загинули двоє людей.

Доповнення

У пресслужбі Головного управління пожежної служби провінції повідомили, що в результаті ураганів в регіоні постраждало семеро людей. В основному це дорожньо-транспортні пригоди — падіння гілок на автомобілі або наїзд на дерево, що впало.

Нагадаємо

1 жовтня на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою сталася жахлива аварія, внаслідок якої загинув 23-річний українець.