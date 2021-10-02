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У Польщі загинув 23-річний українець

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У п'ятницю, 1 жовтня, на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою сталася жахлива аварія, внаслідок якої загинув 23-річний українець. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wp.pl.

Деталі

Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них - українець, фарбували горизонтальні розмітки на дорозі.

Раптом вантажівка з великою силою вдарила по задній частині Volkswagen. Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні в Пулавах.

Відразу після інциденту дорогу на місці аварії перекрили. Поліція позначила об’їзні шляхи через перехрестя Куров -Захід через перехрестя Пулави -Вшод до перехрестя Ширин. Поліція працює на місці під наглядом прокурора.

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