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В Польше погиб 23-летний украинец

В Польше погиб 23-летний украинец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. В пятницу, 1 октября, на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла ужасная авария, в результате которой погиб 23-летний украинец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wp.pl.

Детали

Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них - украинец, красили горизонтальные разметки на дороге.

Вдруг грузовик с большой силой ударила по задней части Volkswagen. Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах.

Сразу после инцидента дорогу на месте аварии перекрыли. Полиция обозначила объездные пути через перекресток Куров Запад через перекресток Пулавы -Вшод к перекрестку Ширин. Полиция работает на месте под наблюдением прокурора.

Напомним

В Польше произошла смертельная ДТП с украинцами: погибли три человека, авто разорвало пополам.

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