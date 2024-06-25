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Штаб Трампа заявив про тортури експрезидента у в'язниці під час фотографування

Київ • УНН

 • 32603 перегляди

Колишній президент США Дональд Трамп був "підданий тортурам" під час фотографування у в'язниці округу Фултон у штаті Джорджія минулого року, йдеться в електронному листі його передвиборчої кампанії, присвяченому збору коштів.

Штаб Трампа заявив про тортури експрезидента у в'язниці під час фотографування

Експрезидента США Дональда Трампа, який проходить у кількох кримінальних справах, під час фотографування у в'язниці округу Фултон у Джорджії минулого року "катували", йдеться в електронному листі зі збору коштів його передвиборчим штабом. Про це передає The Hill, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що лист із такою інформацією було надіслано ще й у травні.

Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зі мною зробили. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон та зробили моє фото. То вгадайте що? Я наніс його на кухоль, щоб увесь світ побачив

йшлося у повідомленні.

Контекст

У серпні 2023-го Трампу вчетверте того року звинуватили — у спробі скасувати його поразку на президентських виборах 2020 року в штаті Джорджія. Свою провину він не визнав. 22 серпня кандидат у президенти прибув до в'язниці округу Фултон, де пройшов передарештні процедури.

Трамп закликає до участі у виборах, ухиляючись від обговорення абортів23.06.24, 04:47 • 103544 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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