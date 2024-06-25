Штаб Трампа заявив про тортури експрезидента у в'язниці під час фотографування
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп був "підданий тортурам" під час фотографування у в'язниці округу Фултон у штаті Джорджія минулого року, йдеться в електронному листі його передвиборчої кампанії, присвяченому збору коштів.
Експрезидента США Дональда Трампа, який проходить у кількох кримінальних справах, під час фотографування у в'язниці округу Фултон у Джорджії минулого року "катували", йдеться в електронному листі зі збору коштів його передвиборчим штабом. Про це передає The Hill, пише УНН.
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Видання зазначає, що лист із такою інформацією було надіслано ще й у травні.
Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зі мною зробили. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон та зробили моє фото. То вгадайте що? Я наніс його на кухоль, щоб увесь світ побачив
Контекст
У серпні 2023-го Трампу вчетверте того року звинуватили — у спробі скасувати його поразку на президентських виборах 2020 року в штаті Джорджія. Свою провину він не визнав. 22 серпня кандидат у президенти прибув до в'язниці округу Фултон, де пройшов передарештні процедури.
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