Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования
Киев • УНН
Бывший президент США Дональд Трамп был "подвергнут пыткам" во время фотографирования в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия в прошлом году, говорится в электронном письме его предвыборной кампании, посвященном сбору средств.
Экс-президента США Дональда Трампа, который проходит по нескольким уголовным делам, во время фотографирования в тюрьме округа Фултон в Джорджии в прошлом году "пытали", говорится в электронном письме по сбору средств его предвыборным штабом. Об этом передает The Hill, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что письмо с такой информацией было отправлено еще и в мае.
Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме Фултона и сфотографировали меня. Так угадайте что? Я нанес его на кружку, чтобы весь мир увидел
Контекст
В августе 2023-го Трампу в четвертый раз в том году обвинили - в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Свою вину он не признал. 22 августа кандидат в президенты прибыл в тюрьму округа Фултон, где прошел предарештные процедуры.
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