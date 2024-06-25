Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования

Экс-президента США Дональда Трампа, который проходит по нескольким уголовным делам, во время фотографирования в тюрьме округа Фултон в Джорджии в прошлом году "пытали", говорится в электронном письме по сбору средств его предвыборным штабом. Об этом передает The Hill, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что письмо с такой информацией было отправлено еще и в мае.

Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме Фултона и сфотографировали меня. Так угадайте что? Я нанес его на кружку, чтобы весь мир увидел говорилось в сообщении.

Контекст

В августе 2023-го Трампу в четвертый раз в том году обвинили - в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Свою вину он не признал. 22 августа кандидат в президенты прибыл в тюрьму округа Фултон, где прошел предарештные процедуры.

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов