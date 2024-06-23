Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Дональд Трамп в своей речи перед консервативными христианскими активистами призвал к участию в выборах, но почти не остановился на теме абортов, что является важной для этой группы. Он поддержал право Штатов решать проблемы ограничений на аборты, избегая активного обсуждения федеральных правил. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп призвал религиозных сторонников принять участие в выборах во время своей речи перед консервативными христианскими активистами в Вашингтоне. Тем не менее, он лишь кратко упомянул политически чувствительную тему абортов, которая занимает центральное место в этой группе. Трамп повторил свою позицию о том, что вопрос ограничений абортов должен быть решен на уровне каждого штата по воле избирателей.

Бывший президент ранее выражал возмущение по поводу возможных избирательных поражений республиканцев из-за слишком строгой позиции в отношении прав на аборты. Взгляды на эту тему стали особенно актуальными после расплывчатых результатов партии на выборах в Конгресс 2022 года.

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