Трамп закликає до участі у виборах, ухиляючись від обговорення абортів
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав до участі у виборах, але у своєму виступі перед консервативними християнськими активістами уникнув активного обговорення федеральних правил, що регулюють аборти, підтримавши права штатів на усунення обмежень на аборти.
Дональд Трамп у своїй промові перед консервативними християнськими активістами закликав до участі в виборах, але майже не зупинився на темі абортів, що є важливою для цієї групи. Він підтримав право штатів вирішувати питання обмежень абортів, уникаючи активного обговорення федеральних правил. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Дональд Трамп закликав релігійних прихильників взяти участь у виборах під час своєї промови перед консервативними християнськими активістами у Вашингтоні. Проте він лише коротко згадав політично чутливу тему абортів, що є центральною для цієї групи. Трамп повторив свою позицію про те, що питання обмежень абортів має бути вирішено на рівні кожного штату за волею виборців.
Колишній президент раніше висловлював обурення щодо можливих виборчих поразок республіканців через занадто сувору позицію щодо прав на аборти. Погляди на цю тему стали особливо актуальними після нечітких результатів партії на виборах до Конгресу 2022 року.
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