Трамп пропонує посвідку на проживання для іноземних студентів, які закінчили навчання в США
Київ • УНН
Трамп запропонував автоматично надавати постійний вид на проживання іноземним студентам, які закінчили університети США.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що студенти, які закінчують коледжі США, повинні отримати грін-карту. Пише УНН із посиланням на Reuters.
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у подкасті, опублікованому в четвер, запропонував, щоб Сполучені Штати "автоматично" надавали посвідку на постійне проживання іноземним випускникам університетів країни.
"Вони повинні автоматично отримувати як частину свого диплому "зелену карту", щоб мати можливість залишитися в цій країні", - сказав Трамп в інтерв'ю подкасту "All-In", опублікованому в четвер, маючи на увазі "зелену карту", як називають посвідку на постійне проживання.
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Незрозуміло, чи мав на увазі Трамп усіх іноземців, у тому числі тих, хто прибув до Сполучених Штатів нелегально або прострочив свої візи, чи лише тих, хто має студентські візи, зауважує Reuters.
На прохання про коментар представники Трампа заявили, що лише після ".. процесу перевірки.." "найкваліфікованіші випускники, які можуть зробити значний внесок в Америку", зможуть залишитися.
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