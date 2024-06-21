Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что студенты, заканчивающие колледжи США, должны получить грин-карту. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в подкасте, опубликованном в четверг, предложил, чтобы Соединенные Штаты "автоматически" предоставляли вид на жительство иностранным выпускникам университетов страны.

"Они должны автоматически получать как часть своего диплома грин-карты, чтобы иметь возможность остаться в этой стране", - сказал Трамп в интервью подкасту All-In, опубликованному в четверг, имея в виду грин-карту, как называется Вид на жительство.

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Неясно, имел ли Трамп в виду всех иностранцев, в том числе тех, кто прибыл в Соединенные Штаты нелегально или просрочил свои визы, или только тех, кто имеет студенческие визы, отмечает Reuters.

По просьбе о комментарии представители Трампа заявили, что только после ".. процесса проверки.."самые квалифицированные выпускники, которые могут внести значительный вклад в Америку", смогут остаться.

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