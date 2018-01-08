Штаб АТО: з початку доби зафіксовано 6 фактів порушення режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних Сил України. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр Штабу АТО, передає УНН.
Так, на Луганському напрямку ворог понад дві години вів вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустив у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська загарбники обстріляли наших воїнів з гранатометів та кулеметів.
На Донецькому напрямку важкі міномети калібру 120-мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети - поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, окупанти зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького. У обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї.
Загалом, з початку цієї доби, зафіксовано уже 6 фактів порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, протягом минулої доби вздовж усієї лінії зіткнення противник провів один прицільний обстріл позицій ЗСУ.