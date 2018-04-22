Штаб АТО: на Донеччині розпочали відновлення водогону до Майорська
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Фахівці комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” розпочали роботи з відновлення пошкодженої ділянки водогону “Зайцеве-Майорськ”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На даний момент фахівці обстежили кілька сотень метрів водогону, де виявили чисельні пошкодження. Відновлювальні роботи планують завершити найближчим часом. Це дасть можливість стабілізувати водопостачання до Майорська.
Тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання до селищ Піски та Жованка.
“Координацію робіт здійснюють офіцери української сторони СЦКК спільно з представниками груп військово-цивільного співробітництва та спостерігачами СММ ОБСЄ. Українська сторона підкреслює, що виконання заходів з відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу є пріоритетним завданням Уряду України, спрямованих на покращення гуманітарної ситуації в регіоні”, — додали у штабі.
Як повідомляв УНН, бойовики застосували танки поблизу КПВВ “Гнутове”.