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Штаб АТО: в Донецкой области начали восстановление водопровода в Майорск

Киев • УНН

 • 9958 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специалисты коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса” начали работы по восстановлению поврежденного участка водопровода “Зайцево-Майорск”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Штаб АТО: в Донецкой области начали восстановление водопровода в Майорск

На данный момент специалисты обследовали несколько сотен метров водопровода, где обнаружили многочисленные повреждения. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. Это даст возможность стабилизировать водоснабжение в Майорск.

Продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в поселки Пески и Жованка.

“Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ. Украинская сторона подчеркивает, что выполнение мероприятий по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса является приоритетной задачей Правительства Украины, направленных на улучшение гуманитарной ситуации в регионе”, — добавили в штабе.

Как сообщал УНН, боевики применили танки вблизи КПВВ “Гнутово”.

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