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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Шольц та Макрон у розмові з Путіним виступили з вимогою негайно припинити вогонь

Шольц та Макрон у розмові з Путіним виступили з вимогою негайно припинити вогонь

Київ • УНН

 • 100872 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і закликали того до припинення вогню та продовження переговорів. Про це повідомляють західні ЗМІ, такі як AFP та N-TV, із посиланням на свої джерела, пише УНН.

Цитата

"Німеччина та Франція зажадали від Росії негайного припинення вогню" і "наполягали на тому, що будь-яке вирішення цієї кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією", повідомили джерела в уряді Німеччини.

Єлисейський палац підтвердив заклик, додавши, що лідери ЄС обговорять конфлікт в Україні на саміті у Версалі сьогодні ввечері.

"Три лідери домовилися залишатися в тісному контакті найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні в Анталії відбулися переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова. За підсумками, на жаль, домовитися про припинення вогню з російською стороною не вдалося, умови агресора залишаються незмінними.

Українські Національні Новини

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