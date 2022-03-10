Шольц та Макрон у розмові з Путіним виступили з вимогою негайно припинити вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і закликали того до припинення вогню та продовження переговорів. Про це повідомляють західні ЗМІ, такі як AFP та N-TV, із посиланням на свої джерела, пише УНН.
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"Німеччина та Франція зажадали від Росії негайного припинення вогню" і "наполягали на тому, що будь-яке вирішення цієї кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією", повідомили джерела в уряді Німеччини.
Єлисейський палац підтвердив заклик, додавши, що лідери ЄС обговорять конфлікт в Україні на саміті у Версалі сьогодні ввечері.
"Три лідери домовилися залишатися в тісному контакті найближчими днями", - йдеться в повідомленні.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні в Анталії відбулися переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова. За підсумками, на жаль, домовитися про припинення вогню з російською стороною не вдалося, умови агресора залишаються незмінними.