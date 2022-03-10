Шольц и Макрон в разговоре с Путиным потребовали немедленно прекратить огонь

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"Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня" и "настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией", сообщили источники в правительстве Германии.

Елисейский дворец подтвердил призыв, добавив, что лидеры ЕС обсудят конфликт в Украине на саммите в Версале сегодня вечером.

"Три лидера договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня в Анталье состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По итогам, к сожалению, договориться о прекращении огня с российской стороной не удалось, условия агрессора остаются неизменными.