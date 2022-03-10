Договориться с Россией о прекращении огня не получилось, условия агрессора неизменные – Кулеба

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“Мы не можем остановить войну, если страна, которая осуществила агрессию, нападение, не имеет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии”, - заявил Кулеба.

Детали

Глава МИД Украины выразил надежду, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Он заявил о своей готовности к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не к повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине.

“Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор в Мариуполе. Это наиболее тяжелый город с точки зрения гуманитарного положения. По первому вопросу, я искренне надеюсь, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор все-таки заработает”, - добавил Кулеба.

Напомним

10 марта в турецкой Анталии прошли переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ. Главная тема переговоров – прекращение войны России против Украины.