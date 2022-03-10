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Домовитися з Росією про припинення вогню не вийшло, умови агресора незмінні – Кулеба

Домовитися з Росією про припинення вогню не вийшло, умови агресора незмінні – Кулеба

Київ • УНН

 • 240911 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Переговори очільників МЗС України Дмитра Кулеби та Російської Федерації Серія Лаврова в Анталії були складними. Кулеба під час конференції за підсумками заявив, що домовитися про припинення вогню з російською стороною не вийшло, умови агресора залишаються незмінними, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не можемо зупинити війну, якщо країна, яка здійснила агресію, напад, не має бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив’язане Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв’язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії”, - заявив Кулеба.

Деталі

Очільник МЗС України висловив сподівання, що формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження. Він заявив про свою готовність до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не до повторення широко розповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну.

“Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перша - це організувати гуманітарний коридор у Маріуполі. Це найбільш важке місто з точки зору гуманітарного становища. Щодо першого питання, я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все-таки запрацює”, - додав Кулеба.

Нагадаємо

10 березня у турецькій Анталії відбулися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.

Українські Національні Новини

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