Домовитися з Росією про припинення вогню не вийшло, умови агресора незмінні – Кулеба

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“Ми не можемо зупинити війну, якщо країна, яка здійснила агресію, напад, не має бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив’язане Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв’язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії”, - заявив Кулеба.

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Очільник МЗС України висловив сподівання, що формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження. Він заявив про свою готовність до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не до повторення широко розповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну.

“Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перша - це організувати гуманітарний коридор у Маріуполі. Це найбільш важке місто з точки зору гуманітарного становища. Щодо першого питання, я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все-таки запрацює”, - додав Кулеба.

Нагадаємо

10 березня у турецькій Анталії відбулися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.