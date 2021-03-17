Шмигаль про ціни на продукти: Кабмін продовжує вести діалог із ритейлерами

Цитата:

"Уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування. Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, щодо інших ключових груп товарів: наразі один із ключових учасників ринку запевнив Уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності.

Доповнення

Шмигаль заявляв, що за очікуванням Кабінету міністрів, стабілізація цін на соціальні товари та продукти відбудеться вже наприкінці березня.

Нагадаємо, раніше Прем'єр заявив, що Кабінет міністрів України не планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну продуктів харчування або на націнку, а лише буде непрямими способами їх збалансовувати.