Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

“Є декілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. По-перше, разом з антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів та зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і не виправданими з точки зору ринку і ринкових умов. Це стосується і формування тарифу на транспортування газу, і газових коефіціентів, і інших складових”, — сказав Шмигаль.

Водночас він заявив, що наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний НАК “Нафтогаз Україна”.

“Це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн, і порахував що економія для мого домогосподарства складе порядку 30%”, — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, раніше ГК “Нафтогаз України” повідомила про підвищення ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом — з 6,33 грн/куб. м у грудні до 7,22 грн/куб. м у січні наступного року — на 14%, підключення до річного тарифного плану для нових клієнтів призупиняється з нового року.