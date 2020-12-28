Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ

"Есть несколько поручений для и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Во-первых, вместе с антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка и рыночных условий. Это касается и формирования тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов, и других составляющих", - сказал Шмыгаль.

В то же время он заявил, что сейчас среди поставщиков газа или не самые маленькие цены на газ для бытовых потребителей предлагает государственный НАК "Нафтогаз Украины".

"Это цены, которые даже несколько ниже, чем были в предыдущие годы. Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа, сделал это онлайн, и посчитал что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%", - сообщил премьер.

Напомним, ранее ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в декабре до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифного плана для новых клиентов приостанавливается с нового года.