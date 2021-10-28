Шматок заліза застряг у животі: під Одесою дитина напоролася на гострий паркан
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У передмісті Одеси, у селі Корсунці, на вулиці Польовій врятували 12-річного хлопчика, який “насадився” на прути сталевого паркану. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в Одеській області.
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Відомо, що дитина напоролся на паркан у спробі перелізти його.
“Рятувальників на місце події викликали небайдужі громадяни, щоб ті допомогли підлітку звільнитися. За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС зрізали залізну огорожу”, — розповіли у пресслужбі.
Разом із шматком огорожі, яка застрягла в животі, хлопчика передали лікарям швидкої допомоги.
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