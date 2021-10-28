Шматок заліза застряг у животі: під Одесою дитина напоролася на гострий паркан

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Відомо, що дитина напоролся на паркан у спробі перелізти його.

“Рятувальників на місце події викликали небайдужі громадяни, щоб ті допомогли підлітку звільнитися. За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС зрізали залізну огорожу”, — розповіли у пресслужбі.

Разом із шматком огорожі, яка застрягла в животі, хлопчика передали лікарям швидкої допомоги.

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