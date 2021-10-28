Кусок железа торчал в животе: под Одессой ребенок напоролся на острый забор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В пригороде Одессы, в селе Корсунцы, на улице Полевой спасли 12-летнего мальчика, который “насадился” на прутья стального забора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Детали
Известно, что ребенок напоролся на забор в попытке перелезть его.
Спасателей на место происшествия вызвали неравнодушные граждане, чтобы те помогли подростку уволиться. С помощью специального оборудования сотрудники ГСЧС срезали железное ограждение", — рассказали в пресс-службе.
Вместе с куском ограждения, которое застряло в животе, мальчика передали врачам скорой помощи.
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