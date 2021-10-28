Кусок железа торчал в животе: под Одессой ребенок напоролся на острый забор

Детали

Известно, что ребенок напоролся на забор в попытке перелезть его.

Спасателей на место происшествия вызвали неравнодушные граждане, чтобы те помогли подростку уволиться. С помощью специального оборудования сотрудники ГСЧС срезали железное ограждение", — рассказали в пресс-службе.

Вместе с куском ограждения, которое застряло в животе, мальчика передали врачам скорой помощи.

Напомним

В Киеве 20-летняя студентка ночью надела металлические браслеты, однако снять сама уже не смогла.