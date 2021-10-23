У Києві студентка вночі одягла на себе металеві наручники: знімати приїхали рятувальники

Деталі

23 жовтня о 00:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у квартирі гуртожитку по вул.Євгена Харченка 22, що у Дарницькому районі столиці, дівчина потребує допомоги.

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“По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що 20-річна дівчина одягнула собі на руку металеві браслети та самостійно не може їх зняти. За допомогою електроінструменту рятувальники звільнили руку дівчини та провели профілактичну бесіду з приводу безпечної поведінки”, — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо

У Харкові в День святого Валентина, 14 лютого, пара закоханих вирішила перевірити свої почуття і прикувала до своїх рук ланцюг, з яким спробує прожити кілька місяців. Процес зафіксували представники Книги рекордів України.

Проте, вже у червні пара встановила рекорд, та знявши ланцюг, розійшлася.