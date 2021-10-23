У Києві студентка вночі одягла на себе металеві наручники: знімати приїхали рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві 20-річна студентка вночі одягла на себе металеві браслети, проте зняти сама вже не змогла. На допомогу приїхали рятувальники ДСНС Києва, передає УНН.
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23 жовтня о 00:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у квартирі гуртожитку по вул.Євгена Харченка 22, що у Дарницькому районі столиці, дівчина потребує допомоги.
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“По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що 20-річна дівчина одягнула собі на руку металеві браслети та самостійно не може їх зняти. За допомогою електроінструменту рятувальники звільнили руку дівчини та провели профілактичну бесіду з приводу безпечної поведінки”, — наголосили у ДСНС.
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Проте, вже у червні пара встановила рекорд, та знявши ланцюг, розійшлася.