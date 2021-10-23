В Киеве студентка ночью надела на себя металлические наручники: снимать приехали спасатели

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23 октября в 00:53 к спасателям поступило сообщение о том, что в квартире общежития по вул. Евгена Харченко 22 в Дарницком районе столицы, девушка нуждается в помощи.

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“По прибытию к месту вызова спасатели установили, что 20-летняя девушка надела себе на руку металлические браслеты и самостоятельно не может их снять. С помощью электроинструмента спасатели освободили руку девушки и провели профилактическую беседу по поводу безопасного поведения”, — отметили в ГСЧС.

Напомним

В Харькове в День святого Валентина, 14 февраля, пара влюбленных решила проверить свои чувства и приковала к своим рукам цепь, с которым попытается прожить несколько месяцев. Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Однако, уже в июне пара установила рекорд, и сняв цепь, разошлась.