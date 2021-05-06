До скутої ланцюгом пари закоханих з Харкова на день приєдналася ще одна дівчина

КИЇВ. 6 травня. УНН. До пари закоханих Вікторії і Олександра з Харкова, які 14 лютого скували себе ланцюгом на три місяці, незадовго до “фінішу” приєдналася ще одна дівчина - Наталя, тренер, яка пробула з парою один день. Про це пара повідомила в Instagram, пише УНН.