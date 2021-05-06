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До скутої ланцюгом пари закоханих з Харкова на день приєдналася ще одна дівчина

До скутої ланцюгом пари закоханих з Харкова на день приєдналася ще одна дівчина

Київ • УНН

 • 19458 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. До пари закоханих Вікторії і Олександра з Харкова, які 14 лютого скували себе ланцюгом на три місяці, незадовго до “фінішу” приєдналася ще одна дівчина - Наталя, тренер, яка пробула з парою один день. Про це пара повідомила в Instagram, пише УНН.

Цитата:

“По дорозі до спортивної кар’єри ми з Вікою відсіяли близько десяти псевдотренерів з їх вправами-вбивцями. І тепер хочемо познайомити вас з нашим персональним тренером Наталею Ассатур. Це не рядовий шарлатан без роду і племені, який тільки по фотографії визначить і вишле по Вайберу за багато грошей курс по вправах і збалансованому харчуванні, а може навіть і цілющий амулет”, - написав Олександр.

За їх словами, на запит Наталія відреагувала максимально відповідально, ознайомилася з різними медичними показниками, задала тисячу запитань і взяла паузу.

“Не стала кричати, що я супер мега зараз все зроблю, а набрала лише на наступний день. Предмет розмови звівся до того, що їй необхідно повністю опинитися в таких же умовах, як ми живемо. Починаючи від ранкового чищення зубів, закінчуючи постановкою телевізора в режим sleep, лежачи в ліжку”, - розповіли закохані.

Так, за один день трійця встигла разом відвідати перукарню, магазин, приготувати їжу і позайматися вправами. Але 22 години назад “ланцюг спорту” вони зняли і залишилися знову удвох.

Що було раніше

За повідомленнями, у День святого Валентина, 14 лютого, у Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Проблеми зі здоров’ям почалися у пари практично відразу. Вони скаржилися, що через ланцюг в них опухли руки.

24 лютого на руці Вікторії проступили моторошні виразки.

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