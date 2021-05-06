К скованной цепью паре влюбленных из Харькова на день присоединилась еще одна девушка

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“По пути к спортивной карьере, мы с Викой отсеяли около десяти псевдотренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур. Это не рядовой шарлатан без рода и племени, который только по фотографии определит и вышлет по Вайберу за много денег курс по упражнениям и сбалансированном питании, а может даже и целебный амулет”, — написал Александр.

По их словам, на запрос Наталья отреагировала максимально ответственно, ознакомилась со всякими медицинскими показателями, задала тысячу вопросов и взяла паузу.

“Не стала кричать, что я супер мега сейчас все сделаю, а набрала лишь на следующий день. Предмет разговора свёлся к тому, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, как мы живем. Начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лёжа в кровати”, — рассказали влюбленные.

Так, за один день троица успела вместе посетить парикмахерскую, магазин, приготовить еду и позаниматься упражнениями. Но 22 часа назад “цепь спорта” они сняли и остались опять вдвоем.

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Что было ранее

По сообщениям, в День святого Валентина, 14 февраля, в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Проблемы со здоровьем начались у пары практически сразу. Они жаловались, что из-за цепи у них опухли руки.

24 февраля на руке Виктории проступили жуткие язвы.