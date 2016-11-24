"Шлях янголів" появиться в Києві

Зазначається, що приєднатися до проекту запросили представників різних держав, щоб зміцнити дипломатичні зв’язки Києва та всієї України.

“У кожної нації є особлива риса, яка виокремлює її серед інших. Можливо, вона не повністю визначає її успіх, але точно робить сильнішою і багатшою. Краще, чим може поділитися кожна нація з Україною сьогодні, — це подарувати їй частину своєї „сили“, послати їй янгола з унікальною чеснотою. А ми зберемо їх разом, щоб зробити наше місто й країну сильнішими”, — повідомили ініціатори проекту з Фонду мецената Ігнаса Юрконіса.

Свою участь в акції вже підтвердили Литва й Латвія. Наразі організатори ведуть перемовини з іншими державами і планують залучити до проекту спочатку 20, а потім 50 країн.

Автором скульптур янголів виступив український митець, член Національної спілки художників України В’ячеслав Дідківський.

Невдовзі його витвори з’являться в основних туристичних місцях Києва, а біля кожної скульптури розмістять табличку з посланням від дружньої держави до України.