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"Шлях янголів" появиться в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У столиці презентували проекти “Янголи націй, з вірою в Україну!”. В його рамках у центрі Києва встановлять понад 20 скульптур янголів заввишки 1,3 метра, які утворять туристичний маршрут під назвою “Шлях янголів”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

"Шлях янголів" появиться в Києві

Зазначається, що приєднатися до проекту запросили представників різних держав, щоб зміцнити дипломатичні зв’язки Києва та всієї України.

“У кожної нації є особлива риса, яка виокремлює її серед інших. Можливо, вона не повністю визначає її успіх, але точно робить сильнішою і багатшою. Краще, чим може поділитися кожна нація з Україною сьогодні, — це подарувати їй частину своєї „сили“, послати їй янгола з унікальною чеснотою. А ми зберемо їх разом, щоб зробити наше місто й країну сильнішими”, — повідомили ініціатори проекту з Фонду мецената Ігнаса Юрконіса.

Свою участь в акції вже підтвердили Литва й Латвія. Наразі організатори ведуть перемовини з іншими державами і планують залучити до проекту спочатку 20, а потім 50 країн.

Автором скульптур янголів виступив український митець, член Національної спілки художників України В’ячеслав Дідківський.

Невдовзі його витвори з’являться в основних туристичних місцях Києва, а біля кожної скульптури розмістять табличку з посланням від дружньої держави до України.

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