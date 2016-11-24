"Путь ангелов" появится в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В столице презентовали проекты "Ангелы наций, с верой в Украину". В его рамках в центре Киева установят более 20 скульптур ангелов высотой 1,3 метра, которые образуют туристический маршрут под названием "Путь ангелов", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Отмечается, что присоединиться к проекту пригласили представителей различных государств, чтобы укрепить дипломатические связи Киева и всей Украины.
"У каждой нации есть особая черта, которая выделяет ее среди других. Возможно, она не полностью определяет ее успех, но точно делает сильнее и богаче. Лучше, чем может поделиться каждая нация с Украины сегодня - это подарить ей часть своей "силы", послать ей ангела с уникальной добродетелью. А мы соберем их вместе, чтобы сделать наш город и страну сильнее ", - сообщили инициаторы проекта из Фонда мецената Игнаса Юркониса.
Свое участие в акции уже подтвердили Литва и Латвия. Сейчас организаторы ведут переговоры с другими государствами и планируют привлечь к проекту сначала 20, а затем 50 стран.
Автором скульптур ангелов выступил украинский художник, член Национального союза художников Украины Вячеслав Дидковский.
Вскоре его произведения появятся в основных туристических местах Киева, а у каждой скульптуры разместят табличку с посланием от дружественного государства к Украине.