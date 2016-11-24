"Путь ангелов" появится в Киеве

Отмечается, что присоединиться к проекту пригласили представителей различных государств, чтобы укрепить дипломатические связи Киева и всей Украины.

"У каждой нации есть особая черта, которая выделяет ее среди других. Возможно, она не полностью определяет ее успех, но точно делает сильнее и богаче. Лучше, чем может поделиться каждая нация с Украины сегодня - это подарить ей часть своей "силы", послать ей ангела с уникальной добродетелью. А мы соберем их вместе, чтобы сделать наш город и страну сильнее ", - сообщили инициаторы проекта из Фонда мецената Игнаса Юркониса.

Свое участие в акции уже подтвердили Литва и Латвия. Сейчас организаторы ведут переговоры с другими государствами и планируют привлечь к проекту сначала 20, а затем 50 стран.

Автором скульптур ангелов выступил украинский художник, член Национального союза художников Украины Вячеслав Дидковский.

Вскоре его произведения появятся в основных туристических местах Киева, а у каждой скульптуры разместят табличку с посланием от дружественного государства к Украине.