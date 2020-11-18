"Шлях пацієнта": Степанов розповів, як минув його онлайн-прийом у сімейного лікаря

“Для мене було важливо пройти цей шлях як пацієнт. Одна справа — ти просто розбираєшся, їздиш по лікарнях і дивишся. Зовсім інше — як пацієнт. Отже, виходячи зі свого досвіду, я розмовляв з контакт-центром, який ми створили, вони надали мені відповідну допомогу. Я не маю декларації з сімейним лікарем, не було потреби, тому що у мене дружина — лікар, і тому ми не укладали відповідні декларації. Вчора я зателефонував для того, щоб мені був наданий сімейний лікар”, — розповів він.

За його словами, все пройшло оперативно та фахово.

“Зі мною зв’язався сімейний лікар, це було доволі анонімно, вона дала мені всі поради, сказала, що буде мене вести, а після одужання я укладу з нею декларацію, тим більше, такі зміни ми передбачили у постанові уряду, що люди, які не мають декларації з сімейним лікарем, мають звертатися, і їх повинні брати у роботу із заключенням декларації вже після одужання. У мене, у місті Києві, це було достатньо оперативно і достатньо фахово, з точки зору призначення самого процесу лікування, виходячи з мого стану”, — додав Степанов.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19. З’ясувалось також, що міністр не має підписаної декларації із сімейним лікарем.

Степанов зазначив, що хоче особисто пройти “шлях пацієнта” з COVID-19, та розповів, що стикнувся з проблемою, зокрема, щодо онлайн-підписання декларації з сімейними лікарями.