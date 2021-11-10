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Школярі у Києві наступного тижня продовжать навчання в дистанційному режимі

Київ • УНН

 • 26200 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, наступного тижня учні столичних шкіл, зокрема, молодшої школи продовжать навчання в дистанційному режимі. Про це на брифінгу у середу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише кореспондент УНН.

Школярі у Києві наступного тижня продовжать навчання в дистанційному режимі

Цитата

“У Києві збільшується кількість хворих дітей. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також — їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення”, — сказав міський голова.

Деталі

Зі слів Кличка, наьогодні у столичних лікарнях перебуває 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Чотири дитини знаходиться у реанімаціях.

Що було раніше

З 1 листопада в Києві всі школи були переведені на дистанційне навчання, оскільки за критеріями столиця досягла показників “червоної” зони. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Додамо

Ща даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 3,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 листопада, — понад 23 тисячі, зростання майже на чверть проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 5,7 тисячі осіб, стрибок у порівнянні з попереднім днем. Вдруге з початку пандемії показник летальних випадків за добу вище 800.

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