Школярі у Києві наступного тижня продовжать навчання в дистанційному режимі

Цитата

“У Києві збільшується кількість хворих дітей. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також — їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення”, — сказав міський голова.

Деталі

Зі слів Кличка, наьогодні у столичних лікарнях перебуває 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Чотири дитини знаходиться у реанімаціях.

Що було раніше

З 1 листопада в Києві всі школи були переведені на дистанційне навчання, оскільки за критеріями столиця досягла показників “червоної” зони. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Додамо

Ща даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 3,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 листопада, — понад 23 тисячі, зростання майже на чверть проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 5,7 тисячі осіб, стрибок у порівнянні з попереднім днем. Вдруге з початку пандемії показник летальних випадків за добу вище 800.