Школи на Вінниччині готують бомбосховища до нового навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Школи на Вінниччині готують до нового навчального року. Міська влада Лодижина планує восени відновити офлайн-навчання у всіх 4-х школах громади. У двох навчальних закладах компанія МХП вже допомогла облаштувати бомбосховища. Про це повідомив народний депутат Микола Кучер, передає УНН.
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“Ладижинські школи готуються до нового навчального року. Головне завдання нині для освіти - облаштування укриттів у навчальних закладах. Вже зараз необхідно думати про те, як підготувати ці приміщення для безпечного перебування у них дітей…Зараз завдяки підтримці компанії МХП вже облаштовано два бомбосховища у навчальних закладах. Роботи тривають”, — написав нардеп у себе в Facebook.
Нагадаємо
Від початку повномасштабного вторгнення агрохолдинг МХП відвантажив 2,7 млн кг м’яса для гуманітарної допомоги жителям та військовим Вінниччини.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.