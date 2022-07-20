Школи на Вінниччині готують бомбосховища до нового навчального року

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“Ладижинські школи готуються до нового навчального року. Головне завдання нині для освіти - облаштування укриттів у навчальних закладах. Вже зараз необхідно думати про те, як підготувати ці приміщення для безпечного перебування у них дітей…Зараз завдяки підтримці компанії МХП вже облаштовано два бомбосховища у навчальних закладах. Роботи тривають”, — написав нардеп у себе в Facebook.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення агрохолдинг МХП відвантажив 2,7 млн кг м’яса для гуманітарної допомоги жителям та військовим Вінниччини.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.