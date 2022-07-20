Школы в Винницкой области готовят бомбоубежища к новому учебному году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Школы в Винницкой области готовят к новому учебному году. Городские власти Ладыжина планируют осенью возобновить офлайн-обучение во всех 4-х школах громады. В двух учебных заведениях компания МХП уже помогла обустроить бомбоубежища. Об этом сообщил народный депутат Николай Кучер, передает УНН.
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“Ладыжинские школы готовятся к новому учебному году. Главная задача сейчас для образования – обустройство укрытий в учебных заведениях. Уже сейчас необходимо думать о том, как подготовить эти помещения для безопасного пребывания в них детей. Работы продолжаются”, - написал нардеп у себя в Facebook.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения агрохолдинг МХП отгрузил 2,7 млн кг мяса для гуманитарной помощи жителям и военным Винницкой области.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.