Шістьох співробітників Червоного хреста вбили в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Міжнародному комітеті Червоного хреста підтвердили загибель 6 співробітників МКЧХ, ще двоє зникли без вісти. Про це йдеться в Twitter делегації МКЧХ в Афганістан, передає УНН.
"Ми вражені і спустошені. Ми підтверджуємо, що 6 співробітників МКЧХ було вбито і 2 пропали безвісти в провінції Джавзян в Афганістані", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, співробітників Червоного Хреста вбили бойовики "Ісламської держави".
Як повідомляв УНН, у грудні 2016 співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста викрали в Афганістані.
Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan. Statement to follow.— ICRC Afghanistan (@ICRC_af) 8 февраля 2017 г.