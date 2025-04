Шістьох співробітників Червоного хреста вбили в Афганістані

"Ми вражені і спустошені. Ми підтверджуємо, що 6 співробітників МКЧХ було вбито і 2 пропали безвісти в провінції Джавзян в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, співробітників Червоного Хреста вбили бойовики "Ісламської держави".

Як повідомляв УНН, у грудні 2016 співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста викрали в Афганістані.

Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan. Statement to follow.

— ICRC Afghanistan (@ICRC_af) 8 февраля 2017 г.