Шесть сотрудников Красного креста убили в Афганистане

"Мы поражены и опустошены. Мы подтверждаем, что 6 сотрудников МККК были убиты и 2 пропали без вести в провинции Джавзян в Афганистане", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, сотрудников Красного Креста убили боевики "Исламского государства".

Как сообщал УНН, в декабре 2016 г. сотрудника Международного комитета Красного Креста похитили в Афганистане.

Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan . Statement to follow.

- ICRC Afghanistan (@ICRC_af) 8 февраля 2017 г.