Шість пропущених шайб не завадили “Соколу” обіграти чинного чемпіона України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Києві відбувся заключний матч 7-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому “Сокіл” приймав “Донбас”, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Кияни активно почали зустріч, і на першу перерву команди пішли за рахунку 3:0 — рахунок в матчі відкрив Єгор Кузьменко, а потім дублем відзначився Антон Рубан. Незважаючи на заміну голкіпера (замість Яніса Воріса в ворота донеччан став Богдан Дьяченко), гольова феєрія у виконанні “Сокола” продовжилася, і до 32-й хвилині зустрічі рахунок був подвоєний — по голу оформили Олександр Павленко, Михайло Симчук і Динар Хайруллов.
Однак ще в другому періоді “Донбасу” вдалося відквитати три шайби — за 3 хвилини свої шанси змогли успішно реалізувати Фелікс Морозов, Віктор Туркін та Віктор Захаров.
На старті третього періоду кияни збільшили перевагу завдяки другому голу від Єгора Кузьменко, але потім пропустили ще тричі. Андрій Григор’єв, Олег Шишлянніков і Віталій Андрейків до 55-й хвилині скоротили відставання до мінімального.
На останніх хвилинах зустрічі наставник “Донбасу” Павло Мікульчик двічі випускав шостого польового гравця, однак зрівняти рахунок гостям не вдалося.
Перемога “Сокола” 7:6 дозволила киянам відірватися вже на 4 очки від переслідувачів, проте “Донбас” має на одну гру менше.
Доповнення
Наступні матчі чемпіонату УХЛ відбудуться вже сьогодні: “Рулав Одд” прийматиме “Кременчук”, а “Краматорськ” зіграє з “Дніпром”.