Шесть пропущенных шайб не помешали "Соколу" обыграть действующего чемпиона Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Киеве состоялся заключительный матч 7-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Сокол" принимал "Донбасс", информирует УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Киевляне активно начали встречу, и на первый перерыв команды ушли при счете 3: 0 — счет в матче открыл Егор Кузьменко, а затем дублем отметился Антон Рубан. Несмотря на замену голкипера (вместо Яниса Ворис в ворота дончан стал Богдан Дьяченко), голевая феерия в исполнении “Сокола” продолжилась, и к 32-й минуте встречи счет был удвоен — по голу оформили Александр Павленко, Михаил Симчук и Динар Хайруллов.
Однако еще во втором периоде “Донбасса” удалось отквитать три шайбы — за 3 минуты свои шансы смогли успешно реализовать Феликс Морозов, Виктор Туркин и Виктор Захаров.
На старте третьего периода киевляне увеличили преимущество благодаря второму голу от Егора Кузьменко, но затем пропустили еще трижды. Андрей Григорьев, Олег Шишлянников и Виталий Андрейкив к 55-й минуте сократили отставание до минимального.
На последних минутах встречи наставник “Донбасса” Павел Микульчик дважды выпускал шестого полевого игрока, однако сравнять счет гостям не удалось.
Победа “Сокола” 7: 6 позволила киевлянам оторваться уже на 4 очка от преследователей, однако “Донбасс” имеет одну игру меньше.
Дополнение
Следующие матчи чемпионата УХЛ состоятся уже сегодня: “Рулава Одд” будет принимать “Кременчуг”, а “Краматорск” сыграет с “Днепром”.