Шість опозиційних партій Грузії закликали поліцію не підкорятися наказам влади
Київ • УНН
Шість опозиційних партій Грузії засудили жорстокий розгін поліцією мітингу проти закону про "іноземних агентів", назвавши його розривом зв'язків з народом і вільним світом, і пообіцяли продовжувати мирні протести і домагатися змін в уряді.
Шість опозиційних партій Грузії виступили із спільною заявою, де засудили розгін мітингу проти закону про іноагентів та закликали поліцію "не виконувати незаконні накази представників антигрузинського режиму", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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Жорстоко придушивши мітинг, "уряд розірвав усі зв'язки зі своїм народом, із вільним світом і відвернувся від нашого європейського шляху", йдеться у заяві.
Підписують "Єдиний Національний рух", "Лело", "Ахалі", "Стратегія Агмашенебелі", "Дроа", "Гірчі - більше свободи".
"На цьому етапі ми продовжимо добиватися того, щоб голос був почутий у парламенті, і використовуватимемо всі форми мирного протесту разом із нашими громадянами. Час уряду закінчився, настав час змін", - заявляють опозиційні партії.
У цій же заяві вони закликають своїх прихильників йти на мітинг біля парламенту увечері у середу.
Додамо
30 квітня у парламенті Грузії продовжилося друге читання закону про "іноагенти", проти якого майже весь квітень тривають масові протести. Поліція та спецназ у ніч на перше травня застосували водомети. перцевий спрей, сльозогінний газ та гумові кулі для розгону мітингувальників.
У правлячій партії стверджують, що за протестами стоїть революційний план зміни влади в Грузії, який кілька років підтримували західні фонди через НУО та ЗМІ.
МВС Грузії, коментуючи свої дії на мітингу, заявило, що акція мала насильницький характер і вжиті заходи були пропорційними.
Увечері 1 травня біля парламенту збирають нову акцію протесту. Розгони минулої ночі призвели до того, що протестувати виходить ще більше людей. З ранку у торгових мережах Тбілісі стоять черги за засобами захисту: масками, респіраторами та окулярами.