Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

Шесть оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением, где осудили разгон митинга против закона об иноагентах и призвали полицию "не выполнять незаконные приказы представителей антигрузинского режима", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

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Жестоко подавив митинг, "правительство разорвало все связи со своим народом, со свободным миром и отвернулось от нашего европейского пути", говорится в заявлении.

Подписывают "Единое Национальное движение", "Лело", "Ахали", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Гирчи - больше свободы".

"На этом этапе мы продолжим добиваться того, чтобы голос был услышан в парламенте, и будем использовать все формы мирного протеста вместе с нашими гражданами. Время правительства закончилось, настало время перемен", - заявляют оппозиционные партии.

В этом же заявлении они призывают своих сторонников идти на митинг возле парламента вечером в среду.

Добавим

30 апреля в парламенте Грузии продолжилось второе чтение закона об "иноагентах", против которого почти весь апрель продолжаются массовые протесты. Полиция и спецназ в ночь на первое мая применили водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

В правящей партии утверждают, что за протестами стоит революционный план смены власти в Грузии, который несколько лет поддерживали западные фонды через НПО и СМИ.

МВД Грузии, комментируя свои действия на митинге, заявило, что акция носила насильственный характер и принятые меры были пропорциональными.

Вечером 1 мая у парламента Грузии собирают новую акцию протеста. Разгоны прошлой ночью привели к тому, что протестовать выходит еще больше людей. С утра в торговых сетях Тбилиси стоят очереди за средствами защиты: масками, респираторами и очками.