Шість людей загинули через вибух на курорті в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Щонайменше шість осіб загинули у курортній місцевості Щирк на півдні Польщі в результаті вибуху газопроводу в середу ввечері. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"У результаті вибуху побутового газу в середу ввечері в курортній місцевості Щирк на півдні Польщі повністю зруйнований триповерховий особняк. Загинули як мінімум шестеро осіб. Рятувальники шукають під завалом ще двох мешканців будинку", - йдеться в сообщаеніі.
На місці події працюють близько 100 пожежників, а також навчені для пошуків людей собаки.
Як повідомив начальник обласного управління державної пожежної охорони Яцек Клещевський, під час пошуково-рятувальних робіт досліджено приблизно половину завалу.
За попередніми даними, причиною вибуху стало пошкодження під час ремонтних робіт підземного газопроводу середнього тиску, що проходить повз житловий будинок.
Президент Польщі Анджей Дуда у своєму Twitter висловив надію, що рятувальникам вдасться витягти з-під завалу живих людей.
Нагадаємо, під час вибуху снарядів часів Другої світової загинули два польських сапери.