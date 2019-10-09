Під час вибуху снарядів часів Другої світової загинули два польських сапери
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Два польських сапери загинули, під час підготовки до знищення боєприпасів часів Другої світової війни, які раніше були знайдені в лісі. Про це повідомляє УНН спираючись на Польське Радіо та Polsat News.
Під час робіт з знешкодження боєприпасів в Кузня-Рациборському (Сілезьке воєводство) два сапери загинули в результаті несподіваного вибуху артилерійських снарядів. Снаряди готували до вивозу з місця, де їх знайшли.
“Вибух боєприпасів стався на території лісу. Йдеться про вибух п’яти артилерійських снарядів”, — розповів представник Генерального штабу Збройних Сил Польщі Марек Павляк.
“Постраждали шість саперів. Двоє з них померли на місці. Ще двоє отримали серйозні поранення та були доставлені гелікоптерами до лікарні. Травми інших військовослужбовців легші — в лікарню їх доставили машинами швидкої допомоги”, — додав він.
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У мерії Кузня-Рациборська Сілезького воєводства, де сталася трагедія, прокоментували інцидент, зазначивши, що ліс, в якому стався вибух, має безліч снарядів з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, на Прикарпатті невідомі підірвали гранати на подвір’ї місцевого жителя.