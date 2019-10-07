Чоловік підірвав гранату біля будинку своєї колишньої, його затримала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля житлового будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Хмельницькій області.
6 жовтня близько 21-ї години поруч з під’їздом будинку по вулиці Юхима Сіцінського пролунав вибух. Про це на лінію “102” повідомив 42-річний мешканець однієї з квартир. Чоловік також описав підозрюваного, завдяки чому патрульним поліцейським вдалося затримати його неподалік місця скоєння правопорушення.
На місце події також виїхала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу, які в ході обстеження території виявили воронку та уламки від гранати “РГД-5”.
“Затриманим виявився 32-річний житель м. Хмельницького, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За попередніми даними, чоловік підірвав гранату поруч з помешканням родичів своєї колишньої дружини, яких вважав винними у їхньому розлученні”, — вказано у повідомленні поліції.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри.
Як писав УНН раніше, загибель двох людей від вибуху гранати на Донеччині розглядають як умисне вбивство.