Загибель двох людей від вибуху гранати на Донеччині розглядають як умисне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Загибель родини в Мар’їнському районі кваліфіковано як умисне вбивство, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Донецькій області.
“Вчора близько 15.20 до Мар’їнського відділення поліції надійшла інформація про те, що в мікрорайоні Южному м. Курахове стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей. На місці працювали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, ДСНС та криміналістична лабораторія”, — вказано у повідомленні.
У ході розслідування встановлено, що загиблими є 51- річний чоловік та 49-річна жінка. За попередніми даними, між подружжям виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе разом з дружиною.
“На місці події експерти виявили залишки гранати РГО. Факт кваліфіковано за ч.2 ст. 115 „Умисне вбивство“ Кримінального Кодексу України. Також слідчі перевіряють версію вчинення самогубства. Досудове розслідування триває”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, на Донеччині внаслідок вибуху загинули двоє людей.