На Донеччині внаслідок вибуху загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Мар’їнці Донецької області внаслідок вибуху загинули двоє людей. На місці працює поліція, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП в області.
Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. Смертельні травми отримали чоловік та жінка. На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.
Трагедія сталася близько 15:20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.
У квартирі, де стався вибух, виявлено двох загиблих – чоловіка та жінки.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби.
Наразі встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Херсоні стався вибух біля будинку радника голови ОДА.