В Донецкой области в результате взрыва погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Марьинке Донецкой области в результате взрыва погибли два человека. На месте работает полиция, сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.
Трагедия произошла около 15:20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.
В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших - мужчины и женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.
Сейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Херсоне произошел взрыв возле дома советника председателя ОГА.