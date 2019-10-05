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В Донецкой области в результате взрыва погибли два человека

Киев • УНН

 • 11942 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Марьинке Донецкой области в результате взрыва погибли два человека. На месте работает полиция, сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.

В Донецкой области в результате взрыва погибли два человека

Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.

Трагедия произошла около 15:20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших - мужчины и женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

Сейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Херсоне произошел взрыв возле дома советника председателя ОГА.

Украинские Национальные Новости

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