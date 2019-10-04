У Херсоні стався вибух біля будинку радника голови ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Херсоні стався вибух під вікнами радника голови місцевої адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.
"Сьогодні близько 3:00 до поліції Херсонщини зателефонував один із радників голови Херсонської обласної адміністрації. Він повідомив, що під вікном його помешкання пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
При виїзді на місце події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою, а у результаті вибуху було пошкоджене віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.
За даним фактом відкрите кримінальні провадження за п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у липні цього року на подвір’ї підприємця у Рівному стався вибух.