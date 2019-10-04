В Херсоне произошел взрыв возле дома советника главы ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Херсоне произошел взрыв под окнами советника главы местной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.
"Сегодня около 3:00 в полицию Херсонской области позвонил один из советников главы Херсонской областной администрации. Он сообщил, что под окном его квартиры раздался взрыв", - говорится в сообщении.
При выезде на место происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства, а в результате взрыва было повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.
По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Продолжаются следственные действия.
Напомним, в июле этого года во дворе предпринимателя в Ровно произошел взрыв.